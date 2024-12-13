Никита Кологривый стал популярнее Леонардо Ди Каприо

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Актер Никита Кологривый был признан самым популярным актером 2024 года на платформе «Кинопоиск», передает «Газета.Ru».

Вторую позицию занял британский актер Джейсон Стэйтем, а замкнул тройку лидеров Леонардо Ди Каприо. Рейтинг составили на основе анализа кликов пользователей на страницы актеров на «Кинопоиске».

Что касается актрис, то самой востребованной стала Ана де Армас, известная по фильмам «Достать ножи» и «Бегущий по лезвию 2049». На втором месте российская актриса Юлия Снигирь, которая снялась в недавно вышедшей экранизации «Мастера и Маргариты». Замкнула тройку лидеров Маргарет Куолли — звезда сериала «Субстанция».

Среди режиссеров наибольшую популярность приобрел Гай Ричи, создатель «Министерства неджентльменских дел». Второе место занял Квентин Тарантино, а третье — Хаяо Миядзаки.