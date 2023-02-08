Никита Михалков впервые появился на публике после тяжелой болезни

Больше месяца Никита Михалков боролся с двусторонней полисегментарной пневмонией. На момент выписки, 24 января, ослабленный болезнью мэтр потерял 12 кг веса. Однако затем восстановление пошло быстрее, благодаря чему 77-летний артист уже вернулся на сцену. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Все выдохнули, только увидев его имя на афише театра Сатиры, в спектакле «12».

На 6 и 7 февраля Никита Сергеевич запланировал возвращение на сцену. И надо заметить, прошло все триумфально. В зале наблюдался битковой аншлаг.

— Говорят, Никита Сергеевич скинул более 12 кило за время болезни, но выглядит он достойно: стройный, спортивный, — делится впечатлениями после спектакля певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова. — И конечно, Михалков блестяще отыграл спектакль. Вообще, непросто перенести на театральную сцену фильм, который был в свое время номинирован на «Оскар». Все-таки в кино есть крупные планы, которые создают нужную драматургию. Но Михалкову оказалась подвластна и театральная магия. С помощью специальных экранов и прозрачной сетки, на которой время от времени появлялись сюжетные ролики, спектакль получился кинематографичным. Безусловно, это большая работа мастера.

По словам Анны Калашниковой, после двусторонней пневмонии Никите Сергеевичу медики могли прописать лечебные отвары для восстановления легких.

— У меня друг лежал в 52-й больнице с таким же диагнозом, тоже сильно похудел, — рассказывает KP.RU певица. — Врачи порекомендовали ему для восстановления легких пить на ночь горячее молоко с инжиром.

А с утра настой из изюма. Изюм тоже хорошо восстанавливает легкие и печень хорошо чистит, — поделилась Калашникова.