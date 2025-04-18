Николай Дроздов стал ниже на 10 см из-за болезни

Известный журналист и путешественник, многолетний автор и ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов столкнулся с серьезным хроническим заболеванием костей скелета. Из-за этого он стал ниже на 10 см.

Как сообщает Telegram-канал Mash, врачи диагностировали у телеведущего остеопороз еще пять лет назад. На тот момент рост Дроздова составлял 180 сантиметров, а сейчас он составляет около 170 сантиметров.

Остеопороз — это заболевание, связанное с недостатком кальция в костной ткани, которое приводит к ослаблению и хрупкости костей. Среди его симптомов интенсивные боли в суставах, судороги в конечностях, а также резкое снижение роста и веса.

Известно, что два года назад известный телеведущий сломал одновременно семь ребер из-за неудачного падения у здания Московского университета. До этого происшествия он уже ломал позвонки, бедро и ключицу. В ответ на ухудшение состояния здоровья врачи рекомендовали Дроздову тщательно контролировать физическую нагрузку, следить за питанием и назначили укрепляющее лечение.