Николай Дроздов уменьшился до 162 см

Известный зоолог и телеведущий Николай Дроздов продолжает терять рост из-за тяжелого остеопороза, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, за последний год Дроздов потерял еще восемь сантиметров и теперь его рост составляет 162 см. У него деформируются кости и опускается позвоночник. До начала болезни рост телеведущего был 180 см. Сейчас он жалуется на сильные боли в суставах и искривление спины.

Сообщается также, что он продолжает лечение от онкологического заболевания. Дроздов проходит необходимые курсы противоопухолевой терапии и находится под наблюдением врачей.

Кроме того, ранее Mash сообщил, что после перенесенной летом 2025 года операции дочери Николая Дроздова перестали поддерживать связь с ним. По данным канала, бывший ведущий «В мире животных» практически перестал ходить самостоятельно — он не может вставать с кровати, его постоянно мучают боли. Источником информации названа жена Дроздова, Татьяна.