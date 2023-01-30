Новое яркое слово в fashion-индустрии — «дофаминовая мода». Что это?

В мире моды — новый тренд, который получил название «дофаминовая мода» (от «дофамин» — гормон счастья). Под термином подразумевается одежда ярких, кричащих цветов, с контрастными сочетаниями и броскими принтами.

Дофаминовая мода стала трендом этого сезона в социальных сетях. Хотя впервые стилисты заявили о нем еще после выхода фильма «Ла-Ла Ленд». Дофаминовая мода призвана не просто выделить человека из толпы, а помочь ему и окружающим стать чуточку счастливее — обрести позитивное настроение и хорошее внутреннее состояние. Британские ученые с факультета психологии Университета Хартфордшир даже провели исследование на этот счет, которое показало, что наша одежда напрямую влияет на наше сознание и способна его менять. Участникам было предложено надеть одежду, символизирующую для них что-то важное, и было отмечено, что после этого они ощущали себя более уверенно и комфортно.

Подобное исследование проводилось и ранее. Тогда ученым удалось выяснить, что красный цвет добавляет уверенности и привлекательности, а вот в лабораторном халате создается исключительно рабочее настроение. Таким образом, не только стилисты, но и ученые рекомендуют выбирать вместе с одеждой и свое настроение.