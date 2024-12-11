Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Новый муж Насти Ивлеевой — Филипп Бегак: что известно
Жизнь и общество

Сегодня, 16:25

1 мин.

Стало известно, кто стал новым мужем Насти Ивлеевой

Мария Задорожная
Автор
Фото Сергей Булкин, news.ru, Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

10 декабря Настя Ивлеева опубликовала пост в своем Телеграм-канале, где сообщила, что вышла замуж. Новость шокировала фанатов и вызвала бурю реакций, однако имя избранника и какие-либо подробности звезда не сообщила.

Сегодня в ряде СМИ появилась информация, что вероятным супругом Ивлеевой стал 32-летний телеведущий и владелец фермерского хозяйства Филипп Бегак. Новоиспеченный муж знаменитости родился в Москве в семье художников. В детстве вместе с родителями переехал на Кипр, где провел первые годы жизни. Уже будучи взрослым Филипп основал фермерское хозяйство в Брянской области.

Фото Личный аккаунт Филиппа Бегака, соцсети


Также известно, что Бегак является дальним родственником известных Михалковых-Кончаловских. Дедушка Филиппа — советский писатель Юлиан Семенов, а бабушка — дочь детской писательницы Натальи Кончаловской.

Анастасия Ивлеева. Настя Ивлеева похудела на 14 кг за пять месяцев

Новости холдинга
МВД накрыло сеть из 300 телефонных мошенников, отправлявших деньги ВСУ
Орбан рассказал о самых опасных неделях конфликта на Украине
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
Участник «Времени героев» занял должность замминистра инвестиций Подмосковья
Бывшая жена Сафонова отсудила у вратаря «ПСЖ» четверть зарплаты
Большунов возвращается на Кубок России. Ждем новую зарубу с Устюговым?
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже