Одноклассники россиянки Елены Максимовой рассказали историю успеха «Миссис Вселенная»

Елена Максимова — счастливая супруга и мама двоих детей, успешный директор сети языковых центров, а теперь еще и самая красивая женщина планеты. История 33-летней «Миссис Вселенная», по словам ее одноклассников, напоминает историю Золушки. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Девушка родилась и росла в провинциальном поселке с населением всего 10 тысяч человек. В школе никто и подумать не мог, что Елена достигнет таких высот.

— Лена была очень скромная, поэтому ее победа нас сильно ошарашила, — признался KP.RU одноклассник красавицы Игорь Максимов (однофамилец. — Прим. ред.). — В школе, честно признаться, я особо ею не интересовался, потому что она была очень тихая, как серая мышка, но в позитивном смысле. Насколько я знаю, танцами, вокалом или модельным бизнесом она точно не занималась. Просто мы с ней из такого поселка, что у нас в принципе таких кружков не было — провинция. Училась Лена хорошо, но не была отличницей. У нас в основном парни хорошо учились, а девочки у них списывали.

Сейчас Елена замужем и растит двоих детей: сына и дочку. Со своим будущим супругом она познакомилась еще в школе.

— Ее муж Илья учился в параллели. Как они встречались, этого никто не знает, все было под завесой тайны, потому что она опять же очень скромная и не любила афишировать свою личную жизнь, — улыбается одноклассник. — Одевалась Лена всегда очень просто, ее одежда никогда не подчеркивала фигуру, такая свободная была. Да и толпы парней за ней тоже не бегали. Бегали за другими, за теми, у кого фигура была явно выражена. Да и сейчас, я не думаю, что ее характер сильно изменился. Она не стала какой-то вульгарной, навязчивой, вызывающей.

На вопрос, как Золушка из провинции смогла покорить планету, одноклассники отвечают просто.

— Очень сильно захотела и нашла вариант реализации мечты, — делятся одноклассники. — Она всего добилась сама. Ей особо никто не помогал. У нее отец был директором местного завода. А сама Лена из многодетной семьи, у них три ребенка. Она средненькая.

Конкурс «Миссис Вселенная» начался еще в январе в Болгарии. За титул бились 100 участниц со всего мира. Елена — очень активная мама двоих детей: она обожает путешествия и дайвинг, занимается бизнесом.