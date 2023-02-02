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Сегодня, 13:30

Пэрис Хилтон снялась для обложки нового номера арабского Vogue. Звезду запечатлел российский фотограф

Ольга Стрельникова
Пэрис Хилтон для Vogue Arabia.
Фото Абдулла Артуев
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В прошлом потенциальная наследница семейной сети отелей Hilton Hotels, а ныне модель Пэрис Хилтон стала героиней обложки февральского выпуска Vogue Arabia. Фотографом съемки выступил Абдулла Артуев, неоднократно работавший с международными версиями этого журнала.

На кадрах модель позирует в белоснежном халате, элегантно обнажив область декольте, украшенную предположительно бриллиантами. Ведь именно их легендарная Мэрилин Монро, в образе которой предстала Пэрис Хилтон на фото, называла лучшими друзьями девушек.

обложка Vogue Arabia. Фото Абдулла Артуев
Обложка Vogue Arabia. Фото Абдулла Артуев
Фото Абдулла Артуев

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Мода
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