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Певица Адель призналась, что оглохла на одно ухо
Жизнь и общество

Сегодня, 13:30

1 мин.

Певица Адель призналась, что оглохла на одно ухо

Мария Задорожная
Автор
Адель
Фото Gareth Cattermole, Getty Images
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Британская певица Адель во время концерта в Лас-Вегасе заявила, что частично оглохла на одно ухо из-за бактериальной инфекции. Об этом написал NME.

Артистка сообщила, что перенесла довольно неприятное воспаление в ухе. По ее словам, оно оказалось намного болезненнее родов.

«Это самая болезненная вещь, которая когда-либо случалась со мной», — подчеркнула исполнительница хита Skyfall.

Адель объяснила, что подхватила редкую инфекцию в воде. При этом болезнь «трудно поддавалась лечению».

«Я несколько дней принимала не те антибиотики, но затем они дали мне те, которые начали работать», — отметила певица.

Сейчас звезда уже не страдает от боли, но по-прежнему плохо слышит.

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