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Сегодня, 19:05

Певица Анна Асти стала лидером по наградам музыкальной премии «Жара»

Ольга Стрельникова
Кадр из клипа «По барам».
Кадр из клипа «По барам».
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В столичном «Крокус Сити Холле» состоялась ежегодная музыкальная премия «Жара», победителей которой выбирают открытым голосованием. Лидером по наградам стала певица Анна Асти. Она была признана лучшей в пяти номинациях: «Женское видео» (клип на песню «По барам»), «Певица года», «Артист года», «Альбом года» (альбом «Феникс») и «Песня года» (дуэт с Филиппом Киркоровым на песню «Хобби»).

Певица появилась на красной ковровой дорожке в роскошном силуэтном черном платье в пол с вырезом в области груди. В рамках премии Анна Асти не только получала награды, но и порадовала гостей исполнением песни «Ночью на кухне».

Также наград были удостоены группа «Ария», Максим Фадеев, Лолита, Михаил Шуфутинский и Егор Крид, Ольга Бузова, певец Джонни, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Мот и другие артисты. Премия проводилась в шестой раз.

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