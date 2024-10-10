Певица Билли Айлиш рассказала, что страдает хроническим заболеванием

Певица Билли Айлиш рассказала в интервью журналу Vogue, что с девяти лет страдает от хронических болей в суставах. По ее словам, в течение своей карьеры она получила множество травм из-за своей гипермобильности, при которой соединительные ткани суставов слишком эластичны. Девушка подчеркнула, что «годами чувствовала, что ведет войну со своим телом».



«По сути, я испытываю боль с девяти лет. Когда я росла, я всегда слышала, как люди говорили: «Подожди, пока постареешь! Тебе будет так больно!» И я помню, как это приводило меня в ярость. У меня были действительно тяжелые времена во время гастролей. Долгое время я жила так, будто это временно. Типа, да, я сейчас гастролирую, и это как-то неприятно, и все такое. Это закончится. Но правда в том, что это на всю оставшуюся жизнь», — сказала Айлиш в интервью.

Артистка добавила, что долгое время она не осознавала, что гастроли могут доставлять удовольствие. Боль мешала ей получать приятные эмоции. Но со временем девушка взяла себя в руки и научилась не обращать внимания на недуг.

«Я просто была очень одинока много лет, и мне это больше не интересно. Я хочу наслаждаться шоу, а также своими днями», — отметила Билли.