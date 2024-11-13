Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Певица Уоллас подтвердила, что на вечеринках Пи Дидди были дети
Жизнь и общество

Сегодня, 14:35

1 мин.

Певица Уоллас подтвердила, что на вечеринках Пи Дидди были дети

Мария Задорожная
Автор
Пи Дидди
Фото Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Певица Таня Уоллес подтвердила, что на скандальных вечеринках Пи Дидди присутствовали дети. Об этом девушка заявила в документальном фильме о рэпере от издания TMZ.

По словам Уоллес, она попала на одну из вечеринок Комбса (настоящая фамилия рэпера Пи Дидди) по приглашению «саудовского принца». Звезда призналась, что видела на мероприятии группы людей, занимающихся сексом. При этом многие из присутствовавших будто были в алкогольном или наркотическом опьянении.

Уоллес также отметила, что заметила на вечеринке «невысоких людей», одетых как японские Барби. Рассмотрев их, певица поняла, что это дети. При этом она не видела, чтобы взрослые и несовершеннолетние как-то контактировали.

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Ему грозит пожизненное заключение, если его признают виновным. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

Максим Лагашкин, Лена Катина и&nbsp;Тимати. Кто из российских звезд был на скандальных «белых вечеринках» Пи Дидди
Новости холдинга
В Верховной раде заявили, что США «кинули» Украину с поставками вооружения ВСУ
Трамп создаст департамент эффективности во главе с Маском. Что пишут СМИ
«Исламский джихад» опубликовал видеообращение пленного россиянина в Газе
Дзюба назвал главного тренера «Локомотива» Галактионова «трусливеньким»
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Форвард «Вашингтона» Овечкин набрал 18 очков в 14 матчах сезона
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Умер шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин

Olimpbet awards

Кубок года по футболу