Певица Уоллас подтвердила, что на вечеринках Пи Дидди были дети

Певица Таня Уоллес подтвердила, что на скандальных вечеринках Пи Дидди присутствовали дети. Об этом девушка заявила в документальном фильме о рэпере от издания TMZ.

По словам Уоллес, она попала на одну из вечеринок Комбса (настоящая фамилия рэпера Пи Дидди) по приглашению «саудовского принца». Звезда призналась, что видела на мероприятии группы людей, занимающихся сексом. При этом многие из присутствовавших будто были в алкогольном или наркотическом опьянении.

Уоллес также отметила, что заметила на вечеринке «невысоких людей», одетых как японские Барби. Рассмотрев их, певица поняла, что это дети. При этом она не видела, чтобы взрослые и несовершеннолетние как-то контактировали.

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Ему грозит пожизненное заключение, если его признают виновным. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.