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Пи Дидди: день рождения — поздравление от детей
Жизнь и общество

Сегодня, 14:15

1 мин.

Дети Пи Дидди поздравили его с днем рождения

Мария Задорожная
Автор
Фото Личный аккаунт Пи Дидди, соцсети
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В личном блоге арестованного рэпера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) появилась редкая публикация. Музыкант по случаю дня рождения выложил видео с шестью своими детьми, которые поздравили его с праздником. Они собрались вместе в честь 55-летия Комбса. Самая младшая дочь спела поздравление для отца по телефону.

«Я люблю вас всех, я так сильно вас люблю. Не могу дождаться, когда увижу вас всех. Я просто хочу сказать, что горжусь вами всеми, особенно девочками. Я имею в виду, что вы все такие сильные. Спасибо вам всем за то, что вы сильны, и спасибо вам всем за то, что вы рядом со мной и поддерживаете меня. Я люблю вас», — написал Пи Дидди.

Шон Комбс родился 4 ноября 1969 года в Гарлеме. После учебы в школе и университете сразу пришел в музыкальную индустрию, уже в 1992 году он открыл собственный лейбл Bad Boy Records. За свою карьеру Пи Дидди трижды получал «Грэмми» и 11 раз номинировался на премию. В сентябре 2024 года музыканта арестовали. Ему предъявили обвинения в физическом и сексуальном насилии, участии в рэкете и принуждении к проституции. Судебное заседание, где будет определена дальнейшая судьба Пи Дидди, состоится 5 мая 2025 года.

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