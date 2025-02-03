Пи Дидди экстренно госпитализировали

Рэпера Пи Дидди, настоящее имя которого Шон Комбс, госпитализировали из тюрьмы в больницу Нью-Йорка. Музыкант пожаловался на сильную боль в колене, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.

Уточняется, что Комбса забрали в медицинское учреждение еще в четверг, 30 января. Его адвокат Марк Агнифило отказался комментировать ситуацию.

Ранее Пи Дидди подал иск о клевете к СМИ на 50 миллионов долларов. Он обвинил журналистов в «разжигании безумия» и фабрикации нелепых обвинений в отношении него.