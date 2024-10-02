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Пи Дидди грозит более 100 новых исков
Жизнь и общество

Сегодня, 14:15

1 мин.

Пи Дидди грозит более 100 новых исков

Мария Задорожная
Автор
Шон Комбс.
Фото Dia Dipasupil, Getty Images
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120 человек намерены направить иски против американского рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy. Они обвиняют исполнителя в насилии и эксплуатации, сообщает газета Los Angeles Times.

Сообщается, что предстоящие судебные иски станут последними в волне правовых разбирательств против 54-летнего магната хип-хопа.

«Это начало того, что, как я надеюсь, станет национальным диалогом. Подобного рода преступления не должны совершаться в Соединенных Штатах или где-либо еще. Этому никогда не следовало позволять продолжаться так долго», — отметил адвокат Тони Бузби.

Бузби заявил, что станут известны имена и других предполагаемых преступников. По его словам, данная информация шокирует общественность.

Ожидается, что большинство исков будут рассмотрены в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

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