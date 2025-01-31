Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Пи Дидди обвинили в каннибализме
Жизнь и общество

Сегодня, 12:10

1 мин.

Пи Дидди обвинили в каннибализме

Мария Задорожная
Автор
Пи Дидди
Фото Jamie McCarthy, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Находящегося в тюрьме рэпера Пи Дидди, настоящее имя которого Шон Комбс, обвинили в каннибализме. О его преступлении рассказала певица Сара Риверс в рамках документального фильма «Дидди: Создание плохого парня».

«Он вышел из себя и сказал одному из моих коллег, что ты так меня злишь, что я хочу съесть твою плоть», — заявила артистка.

Сара добавила, что конфликт Пи Дидди и ее коллеги случился на съемках второго сезона шоу «Создавая группу». Рэпер также угрожал избить другого участника музыкального реалити. По словам певицы, Комбс сказал, что легко найдет человека, который покалечит того за деньги.

Кроме того, Риверс заявила, что боялась оставаться наедине с Пи Дидди из-за его неадекватного поведения, поэтому всячески избегала личного общения с ним.

Хронология возможных преступлений Пи&nbsp;Дидди. Голливуд десятилетиями об этом молчал: хронология возможных преступлений Пи Дидди
Новости холдинга
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил 876-й гол за карьеру в НХЛ
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
В Британии заявили о возможном прекращении поддержки Украины со стороны Европы
Умер сыгравший в «Бумере» Анатолий Зобнин
Турнир UFC 312 пройдет в Австралии в ночь на 9 февраля
ABC узнал о нахождении экс-фигуриста Кирсанова на борту упавшего в США самолета
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже