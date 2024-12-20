Пи Дидди похудел и поседел за несколько месяцев в тюрьме

Рэпер Шон Комбс, известный как Пи Дидди, за три месяца содержания в тюрьме похудел и поседел. Об изменениях во внешности музыканта рассказала журналистка Элизабет Миллнер, которая присутствовала на судебном заседании по делу Дидди. Слова девушки приводит издание Page Six.

Репортер назвала Комбса «поразительно похудевшим».

«Этого и следовало ожидать, учитывая, что он уже несколько месяцев находится в федеральном следственном изоляторе. Это сильно отличается от его прежнего роскошного образа жизни, но он выглядит заметно похудевшим, и, возможно, заключение под стражей начинает его утомлять. Он стал седым», — заявила Элизабет.

Ранее портал TMZ рассказал, что ждет Пи Дидди в тюрьме на Рождество. По информации инсайдеров, ему и другим заключенным предложат карточные игры и домино, также проведут соревнования по баскетболу и футболу. Не забудут и про праздничное меню. Оно будет состоять из «запеченной корнуэльской курицы, макарон с сыром, клюквенного соуса, булочек и праздничного десерта».