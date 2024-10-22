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Пи Дидди требует через суд запретить публично разглашать данные по его делу
Жизнь и общество

Сегодня, 17:00

1 мин.

Пи Дидди требует через суд запретить публично разглашать данные по его делу

Мария Задорожная
Автор
Фото Frazer Harrison, Getty Images
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Рэпер и продюсер Шон Комбс, известный как Пи Дидди, потребовал через суд запретить обвинителям и их адвокатам публично распространять и обсуждать любую информацию, касающуюся его дела. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным источника, адвокаты музыканта подали в суд особое ходатайство. Они просят, чтобы судья запретил всем участникам разбирательства публично обсуждать дело их подопечного. В заявлении Пи Дидди говорится, что суд должен остановить «карнавальную атмосферу», которая чаще всего возникает вокруг громких дел. Также адвокаты Шона ссылаются на правило, по которому они вправе не делать каких-либо публичных заявлений о личности и репутации обвиняемого. Сам Комбс уверен, что распространение различной и недостоверной информации в СМИ не даст присяжным вынести справедливое решение.

Многие пользователи сети решили, что таким способом Пи Дидди пытается заставить замолчать жертв и скрыть правду. Действительно, с момента ареста музыканта в интернете появляется все больше новых подробностей о его преступлениях. В СМИ всплывают не только рассказы людей, которые общались с Комбсом, но и детали судебных исков. Однако сам Пи Дидди все обвинения отрицает. Он даже заявил, что сам стал жертвой.

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