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Пи Дидди в третий раз отказали в выходе из тюрьмы под залог
Жизнь и общество

Сегодня, 15:45

1 мин.

Пи Дидди в третий раз отказали в выходе из тюрьмы под залог

Мария Задорожная
Автор
Пи Дидди
Фото Dia Dipasupil, Getty Images
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Суд рассмотрел заявление Пи Дидди о возможности освобождения под залог в 50 миллионов долларов. Рэпер выразил желание находиться под домашним арестом до вынесения окончательного решения по делу. Однако федеральный судья отклонил его просьбу и оставил действующую меру пресечения без изменений. Таким образом, Дидди будет оставаться в бруклинской тюрьме вплоть до мая следующего года.

Как сообщает издание People, сторона обвинения представила четкие и убедительные доказательства того, что ни одни условия содержания рэпера или их комбинации не обеспечат должную безопасность окружающим людям.

Музыкальный магнат находится под следствием с сентября, когда ему были предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях на федеральном уровне. До этого ему дважды было отказано в освобождении под залог разными судьями, которые выразили обеспокоенность по поводу возможности влияния Дидди на свидетелей.

Прокуроры, стремящиеся оставить его в заключении, настаивали на том, что в случае освобождения он может попытаться повлиять на людей. Уже были случаи, когда рэпер предпринимал подобные действия даже в стенах исправительного учреждения.

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