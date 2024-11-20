Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Пи Дидди заявил, что Дженнифер Лопес довела его до нервного срыва
Жизнь и общество

Сегодня, 14:05

1 мин.

Пи Дидди заявил, что Дженнифер Лопес довела его до нервного срыва

Мария Задорожная
Автор
Пи Дидди и Дженнифер Лопес
Фото Kay Blake, Zuma, Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

После того как несколько месяцев назад разразился скандал вокруг влиятельного рэпера Шона Комбса, известного как Пи Дидди, в мире американского шоу-бизнеса наступила полная неразбериха. Каждый день поступают новые сведения о преступлениях звезды, а источники продолжают обнародовать шокирующие детали. Известно, что многие знаменитости участвовали в известных белых вечеринках, где происходили ужасные события.

В этот непростой период особенно тяжело Дженнифер Лопес, с которой Дидди встречался с 1999 по 2001 год. Уже в начале их отношений рэпер вовлек певицу в криминальные дела. Пару задержали после перестрелки в баре, и Джей Ло пришлось провести около 14 часов за решеткой, пока ее не освободила мать.

Артистка всегда описывала свои отношения с Шоном как сложные, но после расставания продолжала считать его своим другом и наставником. Однако недавно Пи Дидди признался, что страдал из-за романа с Дженнифер.

Как сообщает RadarOnline, Пи Дидди сделал резкое заявление о своей бывшей избраннице. После расставания с Лопес он якобы был вынужден обратиться за профессиональной психологической помощью, поскольку не мог справиться с нервным срывом в одиночку.

По его словам, терапия также помогла ему преодолеть расставание с Ким Портер, неудачный брак с которой, как он утверждает, пытался забыть с помощью Дженнифер.

Хронология возможных преступлений Пи&nbsp;Дидди. Голливуд десятилетиями об этом молчал: хронология возможных преступлений Пи Дидди
Новости холдинга
В Калмыкии девочка попала в больницу с травмами после нападения домашнего кота
Ребров отказался говорить на русском перед матчем Украины с Албанией
Легенда донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук остался в России и борется за свое имя в CAS
Жителей поселка под Великим Новгородом разместили в ПВР после ночной атаки БПЛА
Россия и Сирия сыграют 19 ноября в Волгограде
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Модель Миранда Керр впервые рассказала о трагической потере ребенка

Olimpbet awards

Кубок года по футболу