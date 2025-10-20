Видео
Пластические хирурги раскрыли секрет красоты Эммы Стоун
Жизнь и общество

20 октября, 13:05

1 мин.

Пластические хирурги раскрыли секрет красоты Эммы Стоун

Мария Задорожная
Автор
Эмма Стоун
Фото Jeff Spicer, Getty Images

Косметолог Дженнифер Армстронг и пластические хирурги Дженнифер Харрингтон и Яэль Халаас рассказали о «секрете» красоты американской актрисы Эммы Стоун, пишет Daily Mail.

По словам доктора Харрингтона, 36-летняя звезда могла прибегнуть к инъекциям ботокса для разглаживания морщин между бровями, на лбу и вокруг глаз. Также, по ее мнению, Стоун воспользовалась филлерами для губ, чтобы придать им дополнительный объем и более четкий контур. Доктор Халаас добавила, что актриса, возможно, прошла подтяжку бровей.

«Цель подобных процедур, особенно для знаменитостей, — естественный и гармоничный эффект, а не чрезмерная коррекция», — пояснила она.

Армстронг поддержала Халаас и уточнила, что Стоун скорректировала форму глаз с помощью филлера. По словам врача, такая манипуляция дает естественный и малозаметный результат.

«Филлер поднимает глаз, делая его миндалевидным. Я называю это переходом от грустного взгляда к более счастливому», — подчеркнула она.

Гарет Бэйл, Лионель Месси, Криштиану Роналду.К каким пластическим операциям прибегли Месси, Бэйл и Роналду
2
  • Berkut-7

    Знаю толкьо Шерон Стоун , огонь баба была в 90е, а эта рыжая кто такая?

    20.10.2025

  • andy1962

    Эмма Стоун ужасна даже на фото.

    20.10.2025