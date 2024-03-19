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Почему Валерий Леонтьев больше не будет давать концерты
Жизнь и общество

19 марта, 12:43

1 мин.

Певец Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены

Мария Маковей
Автор
Валерий Леонтьев.
Валерий Леонтьев: почему уходит со сцены.
Фото Global Look Press
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Народный артист России Валерий Леонтьев уходит со сцены. Причиной завершения карьеры стал возраст певца, сегодня ему исполнилось 75 лет.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — отметил артист в интервью «Московскому Комсомольцу».

Представитель Леонтьева Борис Чигирев заявил, что никаких прощальных туров или концертов не планируется.

«Причина очевидна. Ему исполнилось 75 лет. Он достаточно давно ушел со сцены, просто неофициально. Он давно не проводит концерты», — сказал он.

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