Где и когда состоится прощание с Евгенией Добровольской

10 января не стало Народной артистки России Евгении Добровольской. Она умерла на 61-м году жизни от продолжительного онкологического заболевания.

Церемония прощания с артисткой пройдет в здании Московского Художественного театра им. А. П. Чехова, где она служила с 1991 года.

«Прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской состоится 14 января. В 10:00 начнется гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. В 13:00 — отпевание в храме Святителя Николая на Трех Горах», — сообщили в Telegram-канале театра.



Далее пройдут похороны на Троекуровской кладбище, передает ТАСС.