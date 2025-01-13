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Похороны Евгении Добровольской: где и когда состоится прощание с актрисой
Жизнь и общество

Сегодня, 17:35

1 мин.

Где и когда состоится прощание с Евгенией Добровольской

Мария Задорожная
Автор
Евгения Добровольская
Фото Павел Бедняков, Известия
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10 января не стало Народной артистки России Евгении Добровольской. Она умерла на 61-м году жизни от продолжительного онкологического заболевания.

Церемония прощания с артисткой пройдет в здании Московского Художественного театра им. А. П. Чехова, где она служила с 1991 года.

«Прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской состоится 14 января. В 10:00 начнется гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. В 13:00 — отпевание в храме Святителя Николая на Трех Горах», — сообщили в Telegram-канале театра.


Далее пройдут похороны на Троекуровской кладбище, передает ТАСС.

Евгения Добровольская. Что известно о смерти народной артистки Евгении Добровольской
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