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Популярная обувь 2000-х годов вновь стала трендом
Жизнь и общество

Сегодня, 18:00

1 мин.

Популярная обувь 2000-х годов вновь стала трендом

Мария Задорожная
Автор
Обувь
Фото lisegagne, iStock
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Мир моды снова покоряет обувь из начала 2000-х. На этот раз речь идет о низких ботильонах с толстой подошвой или платформой и высокими каблуками, сообщает французская версия журнала Vogue.

Эти модели когда-то стали популярны благодаря таким иконам стиля, как британская супермодель Кейт Мосс и манекенщица, телеведущая и писательница Алекса Чанг.

Фото Axel, Zuma, Global Look Press

В настоящее время этот тренд вновь стал актуальным благодаря усилиям современных дизайнеров. Такие бренды, как Chanel, Rabanne и Manolo Blahnik, включили данные модели в свои новые коллекции.

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