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Популярный в 90-е пирсинг на пупке снова в тренде
Жизнь и общество

Сегодня, 14:35

1 мин.

Популярный в 90-е пирсинг на пупке снова в тренде

Мария Маковей
Автор
Девушка с пирсингом на пупке
Фото ferrantraite/istockphoto.com
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New York Post обратило внимание на новый, но давно всем знакомый тренд, — пирсинг на пупке. Как сообщает издание, мода на необычное украшение возвращается благодаря известным артистам и блогерам.

Так вернувшийся тренд уже поддержали Билли Айлиш, Doja Cat, Ice Spice, Эддисон Рэй, Tyla, Ванесса Хадженс и Джулия Фокс. А главная барби киноиндустрии, Марго Робби, недавно появилась на красной дорожке в образе от Schiaparelli. Дополнило наряд кольцо на животе, имитирующее пирсинг.

Таким образом, тренд на «тихую роскошь» постепенно сменяется на гранж-гламур начала 2000-х, говорит NYP.

Отметим, что пирсинг на пупке долго заживает (около 6-8 месяцев). Повлиять на заживление может активный образ жизни и постоянное движение. Кроме того, проводится процедура довольно болезненно, а сам пирсинг требует постоянного и тщательного ухода.

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