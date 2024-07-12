Популярный в 90-е пирсинг на пупке снова в тренде

New York Post обратило внимание на новый, но давно всем знакомый тренд, — пирсинг на пупке. Как сообщает издание, мода на необычное украшение возвращается благодаря известным артистам и блогерам.

Так вернувшийся тренд уже поддержали Билли Айлиш, Doja Cat, Ice Spice, Эддисон Рэй, Tyla, Ванесса Хадженс и Джулия Фокс. А главная барби киноиндустрии, Марго Робби, недавно появилась на красной дорожке в образе от Schiaparelli. Дополнило наряд кольцо на животе, имитирующее пирсинг.

Таким образом, тренд на «тихую роскошь» постепенно сменяется на гранж-гламур начала 2000-х, говорит NYP.

Отметим, что пирсинг на пупке долго заживает (около 6-8 месяцев). Повлиять на заживление может активный образ жизни и постоянное движение. Кроме того, проводится процедура довольно болезненно, а сам пирсинг требует постоянного и тщательного ухода.