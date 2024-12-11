Джей-Зи вместе с семьей вышел в свет после обвинения в сексуальном преступлении

Звездная семья Джей Зи вышла на красную дорожку на следующий день после новостей об обвинении рэпера в сексуальным преступлении против девочки-подростка. Во время премьеры фильма «Муфаса: Король Лев» артист и его жена Бейонсе вышли в свет вместе с дочерью Блю Айви, которая озвучила персонажа Киару. На мероприятии звездная семья отказалась давать какие-либо комментарии по поводу обвинений артиста.

Бейонсе вместе с дочерью для красной дорожки выбрали наряды в цвет королевского золота. При этом образ певицы был более сдержанным, чем у Блю Айви. Девочка блистала перед папарацци в золотистом бальном платье без бретелек, с вырезом в виде сердца.

Фото Личный аккаунт Бейонсе, соцсети

А Бейонсе предпочла тематическое платье с глубоким вырезом на груди и золотыми узорами из коллекции Disney x Balmain: The Lion King, созданное Оливье Рустеном.

Джей-Зи на фоне жены и дочери выглядел совсем скромно, он был одет в темно-бордовый костюм, который дополнил черным галстуком.

Также на премьерном показе вместе звездной семьей вышла теща Джей-Зи — Тина Ноулз. 70-летняя мать Бейонсе выбрала для выхода черный облегающий комбинезон с золотым поясом.