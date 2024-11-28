Появилась новая версия о трагической смерти Лиама Пейна

О гибели 31-летнего музыканта Лиама Пейна выдвинули новую версию, согласно которой он пытался сбежать из отеля. В отеле знали, что он планировал побег через балкон. Но его оставили одного. Издание TMZ опубликовало об этом материал на основе свидетельских показаний. Также использовались данные из отчета полиции, звонка на 911 и видеозаписи с камер.

Известно, что певец ненавидел запираться в гостиничных номерах. Это было обычным делом во время его работы в One Direction. Однажды его телохранитель заподозрил, что Лиам мог быть под действием наркотиков. Он заставил певца войти в арендованный дом во Флориде. Тогда Пейн сбежал с балкона, используя садовый шланг.

В арсенале издания были скриншоты с камер отеля в Буэнос-Айресе, где жизнь артиста оборвалась. Лиам вел себя неподобающе в вестибюле. Он явно был под воздействием алкоголя. Он лежал на земле, когда трое работников отеля несли его в номер. Это произошло за несколько минут до его смерти. Пейн был в сознании — он держал голову прямо.

Всего за две минуты до этого события, Пейн стоял на ногах в вестибюле. Когда сотрудники отеля отвели его в номер, он начал сопротивляться. Он явно не хотел заходить внутрь. Тем не менее, работники воспользовались ключом. Они провели Лиама в номер и сняли зеркало со стены напротив, чтобы он его не повредил.

Очевидно, Пейн говорил сотрудникам, что не хочет быть в номере. Он планировал использовать балкон для побега. Один из сотрудников позвонил в 911 через несколько минут. Он сказал, что опасается, что музыкант может травмироваться. В стенограмме 911 сотрудник отеля отметил: «Я не знаю, может ли его жизнь быть в опасности. Он в номере с балконом, и мы немного боимся...».



Сотрудники отеля оставили Лиама Пейна одного в его номере. Есть основания полагать, что он намеревался сбежать через балкон, так как при обнаружении его тела на плече была сумка, которую не видели, когда его выносили из вестибюля. Источники утверждают, что отель заботился о порядке в вестибюле и защите своей собственности, чем о безопасности Лиама Пейна, что вызывает вопросы об адекватности со стороны администрации учреждения.