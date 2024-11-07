Появились новые подробности дела о смерти экс-солиста One Direction Лиама Пейна

В сети появились новые подробности трагической смерти экс-солиста One Direction Лиама Пейна. The Mirror сообщает, что певец мог не совершать самоубийство.

По информации издания, полиция Аргентины изучает видео, на котором зафиксированы последние моменты жизни артиста. На записи видно, как Лиам теряет сознание два раза, что вызывает серьезное беспокойство у правоохранительных органов. Есть версия, что артист, находившись в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, потерял сознание на балконе, что привело к его падению с высоты.

В социальных сетях активно ведутся обсуждения различных теорий, связанных с причиной смерти певца. Одна из самых обсуждаемых версий гласит, что между Лиамом и скандально известным рэпером Пи Дидди, существует некая связь. Пользователи предполагают, что перед своей смертью Пейн мог употребить коктейль из запрещенных веществ, которые якобы распространялись Дидди и его окружением.

Однако появилась информация, что правоохранители вызвали на допрос друга Лиама и двоих сотрудников отеля, в котором произошел инцидент. По информации TMZ, накануне полиция провела обыски в домах этих людей. Предполагается, что все трое общались с Лиамом всего за несколько минут до его смерти.

Кроме того, друг Пейна подозревается в передаче наркотиков бывшему солисту One Direction. Однако задержать приятеля Пейна правоохранительным органам пока не удалось.