При пожаре в Лос-Анджелесе погибла актриса Дэлис Карри

Американская актриса Дэлис Карри, которая сыграла в фильмах «Братья Блюз», «Десять заповедей» и «Леди поет блюз», погибла в результате пожаров в Лос-Анджелесе. Ее останки были обнаружены в доме, сообщает ABC7.

Телеканал заявил, что накануне происшествия внучка актрисы отвезла ее домой после посещения больницы и уехала. Затем она проснулась от уведомления, что в доме Дэлис отключилось электричество. Девушка сразу направилась в Алтадин, где полиция сказала, что дом ее бабушки полностью сгорел. Пламя уничтожило все имущество, а Карри стала считаться пропавшей без вести.

«Останки 95-летней бабушки, которая считалась пропавшей без вести, были обнаружены в ее уничтоженном доме в Алтадине после разрушительного пожара Итон», — говорится в сообщении.

Лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января. Их признали самыми масштабными в истории штата. Известно, что уже 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи помещений, включая дома звезд, были уничтожены.