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Принц Гарри и Меган Маркл разъехались: что известно об их отношениях
Жизнь и общество

Сегодня, 13:35

1 мин.

Принц Гарри и Меган Маркл разъехались

Мария Задорожная
Автор
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл разъехались.
Фото Roy Rochlin, Getty Images
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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл разъехались на фоне слухов о проблемах в браке. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.

«Они действительно живут раздельно в последнее время, и их это устраивает. В то время как другие могут считать их отношения на расстоянии большой проблемой, Гарри и Меган так не думают», — заявил анонимный источник изданию.

По словам инсайдера, каждый вечер герцоги Сассекские созваниваются по видеосвязи, а Меган пишет мужу милые любовные записки, присылает фотографии детей и мотивирующие слова в течение дня.

«Дети на первом месте. Они оба рядом во время всех важных событий в их жизни. Они могут быть порознь, но крайне важно, чтобы они были вместе как семья», — говорится в публикации.

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