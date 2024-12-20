Принц Гарри и Меган Маркл разъехались

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл разъехались на фоне слухов о проблемах в браке. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.

«Они действительно живут раздельно в последнее время, и их это устраивает. В то время как другие могут считать их отношения на расстоянии большой проблемой, Гарри и Меган так не думают», — заявил анонимный источник изданию.



По словам инсайдера, каждый вечер герцоги Сассекские созваниваются по видеосвязи, а Меган пишет мужу милые любовные записки, присылает фотографии детей и мотивирующие слова в течение дня.

«Дети на первом месте. Они оба рядом во время всех важных событий в их жизни. Они могут быть порознь, но крайне важно, чтобы они были вместе как семья», — говорится в публикации.