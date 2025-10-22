Принц Уильям хочет лишить семью королевских титулов

Наследник британского престола, принц Уильям, планирует радикально реформировать институт монархии после своего вступления на трон. Об этом сообщает The Daily Beast.

По данным издания, он намерен лишить королевских титулов всех родственников, которые не выполняют официальные обязанности.

«Уильям лишит титулов всех неработающих членов королевской семьи», — заявил источник.

Сообщается, что после его коронации принцессы Евгения и Беатрис, а также принц Гарри и его дети, могут перестать пользоваться обращением «Ваше Королевское Высочество».

Однако, чтобы реализовать такие изменения, принцу, возможно, потребуется издать новый патент, который радикально поменял бы британское законодательство. По существующему закону лишить титула принца или принцессы невозможно.