Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Принц Уильям хочет лишить семью королевских титулов
Жизнь и общество

22 октября, 13:45

1 мин.

Принц Уильям хочет лишить семью королевских титулов

Мария Задорожная
Автор
Фото Andrew Matthews, Getty Images

Наследник британского престола, принц Уильям, планирует радикально реформировать институт монархии после своего вступления на трон. Об этом сообщает The Daily Beast.

По данным издания, он намерен лишить королевских титулов всех родственников, которые не выполняют официальные обязанности.

«Уильям лишит титулов всех неработающих членов королевской семьи», — заявил источник.

Сообщается, что после его коронации принцессы Евгения и Беатрис, а также принц Гарри и его дети, могут перестать пользоваться обращением «Ваше Королевское Высочество».

Однако, чтобы реализовать такие изменения, принцу, возможно, потребуется издать новый патент, который радикально поменял бы британское законодательство. По существующему закону лишить титула принца или принцессы невозможно.

Принц Уильям может взойти на&nbsp;престол без короны.Принц Уильям может взойти на престол без короны
ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Читайте далее
В «Ленкоме» прокомментировали состояние актера Александра Збруева