Принц Уильям рассказал о необычном увлечении своей жены Кейт

Как сообщает издание Mirror, принц Уильям однажды сказал, что его жена принцесса Уэльская довольно талантлива: она не только имеет безупречный вкус и природную красоту, но и увлекается фотографией. Также у нее есть еще одно удивительное умение, которое она развивает в стенах дома и в своих стараниях значительно превосходит Уильяма. Кейт занимается садоводством. По словам принца Уэльского, все растения в доме находятся под чутким присмотром его жены.

Кроме того, в 2019 году совместно с Королевским садоводческим обществом Кейт Миддлтон представила свой проект сада «Назад к природе» на выставке цветов в Челси.

«Все дела по садоводству в нашем доме ведет моя жена. Мне тоже нравится заниматься этим, но я совершенно не понимаю, что делаю», — сказал принц.

Примечательно, что король Карл III, отец Уильяма, также известен своей любовью к садоводству. Он активно поддерживает Национальную программу создания садов и лично превратил свое имение Хайгроув-хаус в живописный уголок. Королева Камилла тоже увлекается садоводством и даже соревнуется с мужем в выращивании фруктов и овощей.

«Мой супруг — великолепный садовод, и мы часто соперничаем друг с другом в этом занятии», — рассказала она изданию The Mirror.