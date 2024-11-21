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Против Пи Дидди подали новые иски
Жизнь и общество

Сегодня, 12:55

1 мин.

Против Пи Дидди подали новые иски

Мария Задорожная
Автор
Пи Дидди.
Фото Streeter Lecka, Getty Images
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Против рэпера Шона Комбса, известного также как Пи Дидди, выдвинули новые иски.

Об этом сообщил телеканал ABC.

Источник уверяет, что музыкант и продюсер обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 39-летнего мужчины. Пострадавший утверждает, что преступление произошло в 2022 году на одной из скандально известных вечеринок, организованных Комбсом.

Кроме того, другой истец — актер, чье имя пока остается неизвестным, заявил о том, что стал жертвой Дидди в конце 1990-х годов и начале 2000-х. Также к серии обвинений присоединилась анонимная женщина.

В данный момент рэпер находится под арестом и ожидает судебного разбирательства. Основные обвинения, которые рассматриваются в рамках данного дела, связаны с торговлей людьми и сексуальными преступлениями, включая действия в отношении несовершеннолетних.

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