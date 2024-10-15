Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Против рэпера Пи Дидди (P. Diddy) подали новый иск
Жизнь и общество

Сегодня, 12:55

1 мин.

Против рэпера Пи Дидди подали новый иск

Мария Задорожная
Автор
Фото Ethan Miller, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Очередной гражданский иск по обвинению в сексуальном насилии подан против рэпера Шона Комбса (P. Diddy). На этот раз его обвиняют в совершении преступления в отношении 19-летней девушки, сообщает телеканал NBC News.


В судебных материалах говорится, что иск был направлен в Южном округе Нью-Йорка от женщины, имя которой не упоминается. Также сообщается, что преступление, в котором обвиняют P. Diddy, было совершено 20 лет назад, в 2004 году.

Напомним, что 17 сентября рэпера арестовали, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения.

P&nbsp;Diddy. За что арестовали рэпера Пи Дидди: разбираемся в голливудском скандале
Новости холдинга
Бывший физиотерапевт Синнера прокомментировал допинг-скандал
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ