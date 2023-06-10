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Сегодня, 18:46

Психолог Идзиковский дал 5 простых советов взрослым для поиска друзей

Алина Савинова
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Психолог Евгений Идзиковский рассказал, как можно подружиться с единомышленниками во взрослом возрасте.

По словам специалиста, нужно попробовать найти людей с подобными интересами, также стоит быть открытым и доброжелательным. Кроме того, психолог отмечает, что не стоит бояться начинать разговор с новыми людьми. Например, можно поинтересоваться тем, как прошел их день, или спросить про планы на выходные. Также можно посетить фестивали, ярмарки, концерты или спортивные события в своем районе, которые могут стать отличным местом для знакомства с новыми людьми. Еще один совет — быть поддерживающим и добрым.

«Будьте внимательными к их потребностям и покажите, что цените их как личностей. Это поможет создать дружеские связи и укрепить ваши отношения», — приводит «Life.ru» слова Идзиковского.

Источник: https://life.ru/p/1585453
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