Раскрыта сумма гонорара Насти Ивлеевой за корпоратив

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Стал известен гонорар блогера Анастасии Ивлеевой за проведение корпоратива. Стоимость раскрыл Super.ru.
Представитель знаменитости сообщил изданию, что она готова провести частное мероприятие. За работу на корпоративе блогер возьмет 7 миллионов рублей. Он отметил, что в райдере Ивлеевой нет ничего дорогого. Так Анастасия просит предоставить гримерную, воду, салфетки и другие мелочи.
Также издание сообщает, что блогер и ее команда на данный момент готовятся к появлению на федеральном канале. При этом Настя не отказывается от возможности провести корпоратив.
Ранее стало известно, что через год после скандальной «голой вечеринки» Ивлеева вышла замуж за телеведущего и предпринимателя Филиппа Бегака.