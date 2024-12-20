Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Раскрыта сумма гонорара Насти Ивлеевой за корпоратив
Жизнь и общество

Сегодня, 15:35

1 мин.

Раскрыта сумма гонорара Насти Ивлеевой за корпоратив

Мария Задорожная
Автор
Настя Ивлеева
Фото Личный аккаунт Анастасии Ивлеевой, соцсети
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Стал известен гонорар блогера Анастасии Ивлеевой за проведение корпоратива. Стоимость раскрыл Super.ru.

Представитель знаменитости сообщил изданию, что она готова провести частное мероприятие. За работу на корпоративе блогер возьмет 7 миллионов рублей. Он отметил, что в райдере Ивлеевой нет ничего дорогого. Так Анастасия просит предоставить гримерную, воду, салфетки и другие мелочи.

Также издание сообщает, что блогер и ее команда на данный момент готовятся к появлению на федеральном канале. При этом Настя не отказывается от возможности провести корпоратив.

Ранее стало известно, что через год после скандальной «голой вечеринки» Ивлеева вышла замуж за телеведущего и предпринимателя Филиппа Бегака.

СМИ узнали гонорар Никиты Кологривого за&nbsp;съемки в&nbsp;рекламе. СМИ узнали гонорар Никиты Кологривого за съемки в рекламе

Деньги
Новости холдинга
В сборной США по биатлону обнародовали секс-скандал
СКА отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» в матче с 10 голами
Запоздалая помощь США Украине и расплывчатые обещания Европы. Что пишут СМИ
Трамп потребовал от ЕС увеличить закупки энергоресурсов США
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Стало известно о задержании гендиректора Корпорации развития Курской области
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже