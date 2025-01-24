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Раскрыты неприятные подробности брака Джастина и Хейли Бибер
Жизнь и общество

Сегодня, 14:00

1 мин.

Раскрыты неприятные подробности брака Джастина и Хейли Бибер

Мария Задорожная
Автор
Хейли и Джастин Бибер
Фото Image Press Agency, face to face, Global Look Press
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Джастин Бибер может не разговаривать со своей супругой Хейли по несколько дней, сообщает издание Daily Mail.

Источник из близкого окружения пары заявил, что Хейли Бибер «начала бороться» с Джастином с самого начала их союза. Она очень любит мужа, но иногда артист ведет себя непредсказуемо и неадекватно. При этом некоторые друзья Хейли советовали ей бросить Бибера.

«Хейли пытается оказать Джастину необходимую помощь, но он не любит, когда ему указывают, что делать, и иногда затыкает ей рот и отказывается разговаривать с ней в течение нескольких дней», — сказал инсайдер.

Источник добавил, что Хейли надеялась, что супруг изменится после рождения ребенка, но чуда не произошло. Он подчеркнул, что девушке приходится многое терпеть в браке.

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