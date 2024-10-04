Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Рэпер Эминем объявил, что впервые станет дедушкой
Жизнь и общество

Сегодня, 20:35

1 мин.

Рэпер Эминем объявил, что впервые станет дедушкой

Мария Задорожная
Автор
Эминем с дочерью Хейли Джейд.
Фото кадр из видеоклипа Temporary
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

51-летний американский рэпер Маршал Брюс Мэтерс, известный как Eminem, сообщил, что впервые станет дедушкой. Он выпустил новый клип, посвященный своей дочери, где объявил о трогательной новости.

Видеоклип артиста Temporary состоит из архивных кадров, которые показывают, как взрослела его дочь Хейли Джейд Скотт. В один из моментов девушка дарит отцу футболку, где написано «Дедушка №1», и показывает снимок УЗИ.

После выхода клипа Хейли подтвердила, что станет мамой. Она опубликовала в социальных сетях фотографию со своим мужем и подписала ее: «Мама и Папа с 2025 года». Пол и имя ребенка будущие родители пока не разглашают.

P&nbsp;Diddy. За что арестовали рэпера Пи Дидди: разбираемся в голливудском скандале
Новости холдинга
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест
Мичков – лучший новичок? Капризов бросит «Миннесоту»? Овечкин снесет рекорд? Пять вопросов перед стартом сезона НХЛ 2024/25
Около 100 военных теробороны Украины дезертировали и вышли на митинг
Биография Илии Топурии: жизнь и карьера чемпиона UFC
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Зарубежные СМИ: Джастин Бибер готов рассказать о вечеринках Пи Дидди

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ