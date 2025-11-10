Рэпер Feduk рассказал, как поддерживает себя в форме

Российский рэпер Feduk (настоящее имя — Федор Инсаров) рассказал «СЭ», как он поддерживает себя в форме. Беседа состоялась после шоу Week&Star на «Европа Плюс». Музыкант отметил, что уже три года увлекается бегом.

«Уже три года я бегаю, занимаюсь в спортзале пять раз в неделю. У меня семь тренировок в неделю. Два года я бегал по 10-13 километров, потом пошел в беговую школу, сделал исследование с датчиками, КТ и МРТ. Тренеры сказали, что столько бегать мне не нужно», — поделился артист.

Сейчас автор хита «Розовое вино» бегает по 8 километров. В его беговом арсенале есть челночный бег с разными видами ускорения, бег в среднем темпе 6х30. Все остальное время он проводит в спортзале и считает КБЖУ.

«Мне это надо было делать всю жизнь, а я начал этим заниматься только три года назад. Чувствую результат, как это влияет на меня», — сказал Инсаров.

По его словам, пропуск тренировок негативно влияет на его состояние.

«У меня давно нет апатии, слишком много дел и забот. У меня могла бы быть апатия в любое время года, но я режимлю, использую спортивный мод. Это меня и поддерживает. Когда я пропускаю тренировку, мне очень грустно, чувствую себя вялым», — подчеркнул Федор.

Feduk. Фото Личный аккаунт Feduk, соцсети

Также Feduk рассказал, как выстраивает свой рацион. Он отметил, что для него важен баланс калорий, белков, жиров и углеводов.

«Ем все. И сладкое, и мучное. Заезжал к родителям, съел два куска торта. Хотя наутро жалел об этом. Главное для себя найти баланс КБЖУ. Оказывается, авокадо или вкусный сыр очень жирные! Надо поменьше это есть, тогда все будет классно. Не будет некрасивых бочков, животика — все само уйдет без спорта», — поделился рэпер.



Feduk — российский хип-хоп и хаус-рэп исполнитель, автор песен, получил известность благодаря хиту «Розовое вино». Также он исполнил такие известные песни, как «Хлопья летят наверх», «Холостяк», «Моряк», «27» и другие.