Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Рэпер Feduk рассказал, как поддерживает себя в форме
Жизнь и общество

10 ноября, 16:30

2 мин.

Рэпер Feduk рассказал, как поддерживает себя в форме

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Фото пресс-служба «Европа-плюс»

Российский рэпер Feduk (настоящее имя — Федор Инсаров) рассказал «СЭ», как он поддерживает себя в форме. Беседа состоялась после шоу Week&Star на «Европа Плюс». Музыкант отметил, что уже три года увлекается бегом.

«Уже три года я бегаю, занимаюсь в спортзале пять раз в неделю. У меня семь тренировок в неделю. Два года я бегал по 10-13 километров, потом пошел в беговую школу, сделал исследование с датчиками, КТ и МРТ. Тренеры сказали, что столько бегать мне не нужно», — поделился артист.

Сейчас автор хита «Розовое вино» бегает по 8 километров. В его беговом арсенале есть челночный бег с разными видами ускорения, бег в среднем темпе 6х30. Все остальное время он проводит в спортзале и считает КБЖУ.

«Мне это надо было делать всю жизнь, а я начал этим заниматься только три года назад. Чувствую результат, как это влияет на меня», — сказал Инсаров.

По его словам, пропуск тренировок негативно влияет на его состояние.

«У меня давно нет апатии, слишком много дел и забот. У меня могла бы быть апатия в любое время года, но я режимлю, использую спортивный мод. Это меня и поддерживает. Когда я пропускаю тренировку, мне очень грустно, чувствую себя вялым», — подчеркнул Федор.

Feduk.
Фото Личный аккаунт Feduk, соцсети

Также Feduk рассказал, как выстраивает свой рацион. Он отметил, что для него важен баланс калорий, белков, жиров и углеводов.

«Ем все. И сладкое, и мучное. Заезжал к родителям, съел два куска торта. Хотя наутро жалел об этом. Главное для себя найти баланс КБЖУ. Оказывается, авокадо или вкусный сыр очень жирные! Надо поменьше это есть, тогда все будет классно. Не будет некрасивых бочков, животика — все само уйдет без спорта», — поделился рэпер.


Feduk — российский хип-хоп и хаус-рэп исполнитель, автор песен, получил известность благодаря хиту «Розовое вино». Также он исполнил такие известные песни, как «Хлопья летят наверх», «Холостяк», «Моряк», «27» и другие.

Есть&nbsp;ли смысл считать калории: плюсы и&nbsp;минусы.Есть ли смысл считать калории: плюсы и минусы

ВКонтакте Дзен Max
Мотивация
Новости холдинга
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Читайте далее
Назван самый востребованный артист на новогодних корпоративах