Репера Гуфа задержали в Подмосковье за драку

Рэпера Гуфа, (настоящее имя — Алексей Долматов) задержали в подмосковной Апрелевке (Наро-Фоминский городской округ), передает Телеграм-канал SHOT.

По данным источника, музыкант начал приставать к девушке, которая не стала терпеть неподобающего поведения рэпера и позвонила брату. Мужчины моментально сцепились, в ходе драки Гуф ударил оппонента в ухо, а также повредил свою руку.

Пострадавший уже снял побои и написал заявление на рэпера. В результате инцидента обоих доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.