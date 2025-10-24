Рэпера Пи Дидди попытались убить в тюрьме

На рэпера Шона Комбса, известного как Пи Дидди, напал заключенный в тюрьме. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, на музыканта напали в камере Центра содержания под стражей в Бруклине. Там Пи Дидди отбывает наказание за сексуальные преступления. Об инциденте в камере рассказал друг Комбса Чарлуччи Финни. По его словам, злоумышленник пробрался в камеру к рэперу и приставил самодельное лезвие к горлу, пока тот спал.

«Он проснулся с ножом у горла. Но если бы этот парень действительно хотел навредить ему, то Шон бы пострадал», — сообщил Финни.

Известно, что Пи Дидди приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Его обвинили в двух случаях перевозки женщин для занятия проституцией.