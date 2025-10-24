Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Рэпера Пи Дидди попытались убить в тюрьме
Жизнь и общество

24 октября, 14:00

1 мин.

Рэпера Пи Дидди попытались убить в тюрьме

Мария Задорожная
Автор
Пи Дидди
Фото Keystone, Global Look Press

На рэпера Шона Комбса, известного как Пи Дидди, напал заключенный в тюрьме. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, на музыканта напали в камере Центра содержания под стражей в Бруклине. Там Пи Дидди отбывает наказание за сексуальные преступления. Об инциденте в камере рассказал друг Комбса Чарлуччи Финни. По его словам, злоумышленник пробрался в камеру к рэперу и приставил самодельное лезвие к горлу, пока тот спал.

«Он проснулся с ножом у горла. Но если бы этот парень действительно хотел навредить ему, то Шон бы пострадал», — сообщил Финни.

Известно, что Пи Дидди приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Его обвинили в двух случаях перевозки женщин для занятия проституцией.

Пи&nbsp;Дидди.Скандальная биография Пи Дидди: музыка, арест и обвинения
1
ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Читайте далее
Стало известно, за сколько продали плавки Джеймса Бонда на аукционе

  • capitan76

    И кто помешал?)) Очередная игра адвокатов и пиарщиков...

    24.10.2025