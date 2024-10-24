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Рэперу Гуфу может грозить еще одна административная статья
Жизнь и общество

Сегодня, 12:30

1 мин.

Рэперу Гуфу может грозить еще одна административная статья

Мария Задорожная
Автор
Гуф
Фото Личный аккаунт Алексея Долматова, соцсети
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22 октября рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, был доставлен в полицию после драки у банного комплекса в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал Baza, драка между рэпером и мужчиной, который, как выяснилось, оказался полицейским, произошла из-за того, что компания музыканта отказалась платить по счету. Однако окружение рэпера утверждает, что причиной конфликта стало то, что Алексея снимали на телефон, а он хотел приватности.

В итоге после драки оппонент Гуфа обратился за помощью в больницу и сдал анализы, согласно которым мужчина был полностью трезв. А вот Долматов в отделе полиции отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние наркотического и алкогольного опьянения. Теперь музыканту может грозить еще одна административная статья.

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