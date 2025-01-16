Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Подглядывать
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Режиссер Джастин Бальдони готов подать в суд на мужа Блейк Лайвли
Жизнь и общество

Сегодня, 14:45

1 мин.

Режиссер Джастин Бальдони готов подать в суд на мужа Блейк Лайвли

Мария Задорожная
Автор
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Фото Jamie McCarthy, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Режиссер Джастин Бальдони намерен подать в суд на Райана Рейнольдса, мужа Блейк Лайвли. Известно, что актриса обвинила режиссера в домогательствах.

Как сообщает Variety, Бальдони потребовал от Disney и Marvel документы, раскрывающие детали создания Найспула (альтернативной версии Дэдпула) из фильма «Дэдпул и Росомаха». Джастин уверен, что он стал прототипом для персонажа Рейнольдса, который по сюжету обсуждает фигуру Ледипул (отсылка к Лайвли) после родов и называет себя профеминистом.

Известно, что голливудский скандал произошел после того, как Блейк Лайвли обвинила Бальдони в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении на съемках фильма «Все закончится на нас». Однако режиссер опроверг все обвинения и собирается подготовить «шокирующий» встречный иск.

Блейк Лайвли и&nbsp;Джастин Бальдони. Новый скандал в Голливуде: Блейк Лайвли подает в суд на Джастина Бальдони
Новости холдинга
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Ущерб от столкновения поезда и «КамАЗа» под Волгоградом превысил 117 млн рублей
В Белоруссии сообщили о планах по захвату радикалами приграничного района страны
Россиянам стали доступны переводы по СБП в девять стран
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже