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Режиссер Кристофер Нолан получил титул рыцаря
Жизнь и общество

Сегодня, 14:05

1 мин.

Карл III посвятил в рыцари режиссера «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кристофер Нолан
Фото Официальный аккаунт The Royal Family, соцсети
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Издание The Independent сообщило, что режиссера Кристофера Нолана посвятили в рыцари. Постановщик получил титул от короля Великобритании Карла III. Церемония награждения проходила в Букингемском дворце.

Кристофер Нолан удостоился рыцарского титула, а его супруга, продюсер Эмма Томас, получила титул леди.

Режиссер рассказал, что королю Карлу III понравился фильм «Оппенгеймер».

«Было очень приятно слышать, что король Великобритании знает о нашем фильме. И да, он надеялся, что я восприму это как стимул к дальнейшему развитию», — отметил Кристофер Нолан.

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В этом году картина «Оппенгеймер» получила тринадцать номинаций на премию «Оскар» и одержала победу в семи из них. Байопик о создателе атомной бомбы наградили золотыми статуэтками киноакадемии за лучший фильм, работу оператора, монтаж и саундтрек.

Кристофер Нолан
Фото Michael Baker, AdMedia, Global Look Press

Кроме того, Кристофер Нолан одержал победу в номинации «Лучший режиссер», а Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший получили «Оскары» за роли Роберта Оппенгеймера и Льюиса Штраусса.

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