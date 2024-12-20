Карл III посвятил в рыцари режиссера «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

Издание The Independent сообщило, что режиссера Кристофера Нолана посвятили в рыцари. Постановщик получил титул от короля Великобритании Карла III. Церемония награждения проходила в Букингемском дворце.

Кристофер Нолан удостоился рыцарского титула, а его супруга, продюсер Эмма Томас, получила титул леди.

Режиссер рассказал, что королю Карлу III понравился фильм «Оппенгеймер».

«Было очень приятно слышать, что король Великобритании знает о нашем фильме. И да, он надеялся, что я восприму это как стимул к дальнейшему развитию», — отметил Кристофер Нолан.

В этом году картина «Оппенгеймер» получила тринадцать номинаций на премию «Оскар» и одержала победу в семи из них. Байопик о создателе атомной бомбы наградили золотыми статуэтками киноакадемии за лучший фильм, работу оператора, монтаж и саундтрек.

Фото Michael Baker, AdMedia, Global Look Press

Кроме того, Кристофер Нолан одержал победу в номинации «Лучший режиссер», а Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший получили «Оскары» за роли Роберта Оппенгеймера и Льюиса Штраусса.