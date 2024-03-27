Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон впервые стал отцом

37-летний британский актер, звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон впервые стал отцом. Фото прогулки новоиспеченного папы с новорожденным опубликовало издание Daily Mail.

Папарацци подловили Паттинсона и его возлюбленную, модель и актрису Сьюки Уотерхаус, во время прогулки в Лос-Анджелесе. Пара катила бежевую коляску. В последний раз влюбленные появлялись на публике 24 февраля, модель была беременна.

Паттинсон и Уотерхаус пока не раскрыли имя и пол ребенка. Актер публично не сообщал о том, что стал отцом.