Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Роберт Паттинсон впервые стал отцом: имя и пол ребенка
Жизнь и общество

27 марта, 14:05

1 мин.

Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон впервые стал отцом

Мария Маковей
Автор
Актер Роберт Паттинсон
Фото Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

37-летний британский актер, звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон впервые стал отцом. Фото прогулки новоиспеченного папы с новорожденным опубликовало издание Daily Mail.

Папарацци подловили Паттинсона и его возлюбленную, модель и актрису Сьюки Уотерхаус, во время прогулки в Лос-Анджелесе. Пара катила бежевую коляску. В последний раз влюбленные появлялись на публике 24 февраля, модель была беременна.

Паттинсон и Уотерхаус пока не раскрыли имя и пол ребенка. Актер публично не сообщал о том, что стал отцом.

Роберт Паттинсон. Роберт Паттинсон рассказал о своем главном страхе в работе
0
Новости холдинга
Соседи охарактеризовали подозреваемых в подготовке теракта в «Крокусе»
«Фенербахче» хочет сняться с чемпионата Турции и найти новую лигу. Почему турков не ждут в РПЛ после ужасной драки фанатов
Вильфанд пообещал москвичам потепление до +15 градусов к выходным
В Киеве раскрыли решение Запада по вопросу легитимности Зеленского
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada