Роналду рассказал о реакции возлюбленной на помолвочное кольцо
Жизнь и общество

7 ноября, 16:45

1 мин.

Роналду рассказал о реакции возлюбленной на помолвочное кольцо

Мария Задорожная
Автор
Криштиану Роналду и Джорджина
Фото Личный аккаунт Криштиану Роналду, соцсети

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как выбирал роскошное помолвочное кольцо для своей невесты, испанско-аргентинской модели Джорджины Родригес. Интервью, в котором он об этом говорил, цитирует издание People.

«Ей было все равно на кольцо», — признался спортсмен, добавив, что делал предложение со слезами на глазах.

Помолвка Криштиану Роналду и Джорджины
Фото Личный аккаунт Криштиану Роналду, соцсети

При этом Роналду отметил, что относился к выбору украшения очень серьезно.

«Она просила подарить ей кольцо, потому что одной из ее мечт было иметь в коллекции хороший драгоценный камень. Я много работал и наконец нашел то, что ей действительно понравилось», — сказал он.

Помимо помолвочного кольца Роналду также преподнес возлюбленной часы премиальных брендов Patek Philippe и Audemars Piguet. Еще футболист подарил ей вещи из коллекций домов моды Dior и Louis Vuitton.

