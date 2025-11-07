Роналду рассказал о реакции возлюбленной на помолвочное кольцо

7 ноября, 16:45
Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как выбирал роскошное помолвочное кольцо для своей невесты, испанско-аргентинской модели Джорджины Родригес. Интервью, в котором он об этом говорил, цитирует издание People.
«Ей было все равно на кольцо», — признался спортсмен, добавив, что делал предложение со слезами на глазах.
При этом Роналду отметил, что относился к выбору украшения очень серьезно.
«Она просила подарить ей кольцо, потому что одной из ее мечт было иметь в коллекции хороший драгоценный камень. Я много работал и наконец нашел то, что ей действительно понравилось», — сказал он.
Помимо помолвочного кольца Роналду также преподнес возлюбленной часы премиальных брендов Patek Philippe и Audemars Piguet. Еще футболист подарил ей вещи из коллекций домов моды Dior и Louis Vuitton.
Berkut-7
Жене колцьо, а себе серёжки новые с бриллиантами прикупил ))
07.11.2025
oleg.bob
Достало читать эту блевотину...
07.11.2025