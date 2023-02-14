Российский производитель обуви представил кроссовки с обогревом, вентиляцией и массажем

Владелец российского бренда обуви и аксессуаров Андрей Шурыгин представил «умные» кроссовки с обогревом, вентиляцией и массажем. Функции включаются разом или поодиночке через мобильное приложение по Bluetooth. Емкости аккумулятора, позаимствованного изобретателем у электронных сигарет, хватит на три дня активного использования. Каждый кроссовок весит примерно по 1 кг.

На сегодняшний день кроссовки представлены в единственном экземпляре, но уже планируется массовое производство. Предполагается, что стоимость такой Smart-обуви составит 50 тысяч рублей. Размерная сетка включит модели от 36-го до 45-го размера.