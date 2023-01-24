Самые крепкие пары российского телевидения

Сайт KP.RU составил подборку известных телеведущих, которым удалось создать надежные семейные союзы. Среди них оказались Андрей Малахов с Натальей Шкулевой, которые вместе уже 11 лет. Встреча их произошла на работе за обедом, когда популярный телеведущий был главным редактором журнала «СтарХит», принадлежащего издательскому дому, владельцем которого является семья Натальи. Теперь они воспитывают сына и абсолютно счастливы.

В рейтинг крепких союзов попала и телеведущая Екатерина Андреева с супругом югославом Душаном Перовичем. Пара сначала сходила в ЗАГС, а спустя несколько лет обвенчалась. Вместе они уже 31 год и, несмотря на отсутствие общих детей, живут душа в душу.

Телеведущий Владимир Соловьев также счастлив в браке, его избранницей стала психолог Эльга Сэпп, дочь Виктора Коклюшкина. Супруги вместе 22 года и воспитывают пятерых детей: троих сыновей и двоих дочек. А познакомилась пара на съемках клипа группы «Крематорий», где принимала участие Эльга. Брак для ведущего стал третьим, но именно в нем он, по его словам, обрел счастье и настоящую любовь.

В рейтинг крепких семей попали телеведущая Лера Кудрявцева и в прошлом хоккеист Игорь Макаров, которые уже 10 лет вместе и растят дочь Марию. Помехой любви и счастливой семейной жизни не стали ни разница в возрасте супругов, ни окончание карьеры профессионального хоккеиста у Игоря. Сейчас он ищет себя на поприще тренера и наслаждается каждой свободной минутой с любимой супругой и дочерью.

Завершают список Вадим и Елена Такменевы. Вместе пара уже 28 лет, и телеведущий по-прежнему называет свою жену идеальной. В их семье, как сообщает сайт KP.RU, друг друга понимают с полувзгляда.