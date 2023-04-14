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Сегодня, 12:15

Самым популярным бьюти-направлением среди пенсионеров остается фейс-фитнес

Ольга Стрельникова
Снимок крупным планом красивой пожилой женщины, смотрящей в камеру и улыбающейся
Фото istockphoto.com
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В ТГ-канале «Цена красоты» рассказали, что самым популярным бьюти-направлением среди пенсионеров «по-прежнему остается фейс-фитнес». Это стало возможным благодаря социальному проекту Клуб активного долголетия — таких немало по всей России. Они не только помогают взрослым женщинам лучше выглядеть, но и расширяют границы взглядов и общения.

Так, недавно в питерском «Клубе 60+» основы ухода и лифтинг-макияжа для пожилых леди провел визажиста имидж-лаборатории «Персона». Эксперт отработал с ними базовые навыки ухода, формирования линии бровей, выравнивания тона кожи, использования румян и теней.

Ранее мы рассказывали, как выглядеть стильно с сединой.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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