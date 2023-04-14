Самым популярным бьюти-направлением среди пенсионеров остается фейс-фитнес

В ТГ-канале «Цена красоты» рассказали, что самым популярным бьюти-направлением среди пенсионеров «по-прежнему остается фейс-фитнес». Это стало возможным благодаря социальному проекту Клуб активного долголетия — таких немало по всей России. Они не только помогают взрослым женщинам лучше выглядеть, но и расширяют границы взглядов и общения.

Так, недавно в питерском «Клубе 60+» основы ухода и лифтинг-макияжа для пожилых леди провел визажиста имидж-лаборатории «Персона». Эксперт отработал с ними базовые навыки ухода, формирования линии бровей, выравнивания тона кожи, использования румян и теней.

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