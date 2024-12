Селена Гомес выходит замуж за Бенни Бланко

32-летняя певица и актриса Селена Гомес получила предложение руки и сердца от 36-летнего бойфренда Бенни Бланко. Девушка ответила: «Да!».

Сегодня голливудская звезда поделилась с фанатами радостным событием — она выходит замуж за своего молодого человека. Селена опубликовала фото в социальных сетях, где крупным планом показала руку и кольцо с большим бриллиантом овальной формы в ободке. Помолвочное кольцо девушки инкрустировано множеством более мелких сверкающих камней.

«Теперь начинается навсегда...» — подписала серию снимком Гомес.

Бланко одним из первых отреагировал на публикацию невесты. «Эй, подождите... Это моя жена», — написал он.

Молодые люди знакомы более десяти лет и вместе работали над музыкой. Бенни спродюсировал самые популярные хиты Селены, в том числе I Can't Get Enough и Same Old Love. Но романтические отношения между старыми друзьями начались в июне прошлого года. Долгое время пара тайно встречалась, Селена подтвердила роман только в декабре.